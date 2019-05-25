"Люди не могут выбраться": в Самарской области первернулась "Газель" с пассажирами

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-25T11:01:33+03:00

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24 мая в Самарской области произошло ДТП с участием общественного транспорта. В Центральном районе Тольятти случилась авария с «Газелью». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Газель» перевернулась на бок на перекрестке улиц Васильевской и Ларина.

- «Газель» перевернулась. Водитель, видимо, не справился с управлением. Люди выбраться не могут, вход заблокирован, - делятся впечатлениями пользователи. – Это Васильевская/Ларина.

По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Они установят причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU