В Самаре на пляже утонул 33-летний мужчина
Погибшего обнаружили на глубине 2,5 метра в четырех метрах от берега
Спасатели полтора часа искали тело мужчины
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В Самаре на пляже утонул мужчина. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Самарской области. ЧП произошло в поселке Шмидта (Запанском) на Тоцком пляже реки Самара. К спасателям обратились сотрудники полиции.
- Водолазные работы по поиску утонувшего проводились по заявлению сотрудников МВД. Проводились поиски 33-летнего мужчины, - прокомментировали "КП"-Самара" в региональной поисково-спасательной службе. – Погибшего обнаружили на глубине 2,5 метра в четырех метрах от берега.
Тело мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов. Следствие занимается выяснением обстоятельств гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU