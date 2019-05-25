В Самаре на пляже утонул 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-25T12:29:39+03:00

Погибшего обнаружили на глубине 2,5 метра в четырех метрах от берега

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В Самаре на пляже утонул мужчина. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Самарской области. ЧП произошло в поселке Шмидта (Запанском) на Тоцком пляже реки Самара. К спасателям обратились сотрудники полиции.

- Водолазные работы по поиску утонувшего проводились по заявлению сотрудников МВД. Проводились поиски 33-летнего мужчины, - прокомментировали "КП"-Самара" в региональной поисково-спасательной службе. – Погибшего обнаружили на глубине 2,5 метра в четырех метрах от берега.

Тело мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов. Следствие занимается выяснением обстоятельств гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU