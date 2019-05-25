"Возможное возгорание": в Самаре эвакуировали ТЦ «Московский»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-25T13:32:15+03:00

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25 мая в Самаре эвакуировали торговый центр «Московский», расположенный на 18 км Московского шоссе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Информация о возможном возгорании в молле поступила в ведомство в 12:44, там сработала сигнализация. На место выехали экстренные службы.

- Пожару автоматически присвоили повышенный ранги вызова «Пожар №2, - прокомментировали в региональном ГУ МЧС. – Из здания эвакуировали 517 человек.

После выезда на место пожарные выяснили: это была ложная тревога. Сработала пожарная сигнализация в помещении крытого авторынка, пристроенного к торговому центру. Повышенному рангу вызова объявили отбой.

ИСТОЧНИК KP.RU