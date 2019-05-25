2019-05-25T15:47:18+03:00
Происшествия

В Самарской области вор украл из магазина футболки и раздал их

За такую благотворительность злоумышленник может получить до 4 лет лишения свободы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Мужчина зашел в сетевой магазин одежды, походил по залу, схватил со стеллажа мужские футболки и выбежал на улицуМужчина зашел в сетевой магазин одежды, походил по залу, схватил со стеллажа мужские футболки и выбежал на улицуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани местный житель украл из магазина 12 футболок. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина зашел в сетевой магазин одежды, походил по залу, схватил со стеллажа мужские футболки и выбежал на улицу. Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен 34-летний житель, ранее судимый за разбой. Футболки, как выяснилось позже, вор раздал.

- Во время опроса мужчина в содеянном раскаялся, признал свою вину, выразил готовность сотрудничать с дознанием и пояснил, что распорядился похищенным товаром по собственному усмотрению: часть раздал, часть выкинул, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Благотворителю грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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