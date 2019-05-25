2019-05-25T16:37:37+03:00
Общество

С июля тарифы на газ могут увеличиться еще больше

Меньше заплатят те, у кого установлены и газовая плитка, и колонка для водонагревания
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Газ может стать для самарцев еще дорожеГаз может стать для самарцев еще дорожеФото: Архив "КП"
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1 июля жители Самарской области будут больше платить за газ. Решение пока не окончательное. Такой проект приказа разработан департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области. Согласно приказу, тарифы на газоснабжение в губернии могут вырасти до 6,2 руб. и 7,48 руб. за 1 куб. м. Это будет зависеть оттого, есть ли в квартире газовая колонка.

Сейчас тарифы на газ меньше на 8-10 копеек. После последнего повышения с 1 января 2019 ода мы платим 6,12 и 8,38 рублей за кубометр. Меньше платят те, у кого газовые и колонка, и плитка.

Приказ пока не принят. Он опубликован для проведения независимой экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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