С июля тарифы на газ могут увеличиться еще больше
1 июля жители Самарской области будут больше платить за газ. Решение пока не окончательное. Такой проект приказа разработан департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области. Согласно приказу, тарифы на газоснабжение в губернии могут вырасти до 6,2 руб. и 7,48 руб. за 1 куб. м. Это будет зависеть оттого, есть ли в квартире газовая колонка.
Сейчас тарифы на газ меньше на 8-10 копеек. После последнего повышения с 1 января 2019 ода мы платим 6,12 и 8,38 рублей за кубометр. Меньше платят те, у кого газовые и колонка, и плитка.
Приказ пока не принят. Он опубликован для проведения независимой экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU