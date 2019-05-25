2019-05-25T20:03:32+03:00
Общество

Сделал из пня: в парке «Дружба» появилась новая деревянная скульптура

Самарский мастер по дереву продолжает работать самарцев произведениями
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Автор утверждает, что он нигде не учился резьбе по деревуАвтор утверждает, что он нигде не учился резьбе по деревуФото: соцсети
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В парке «Дружба» появилась новая деревянная скульптура. На этот раз – «Девушка и лань». Автор фигуры – скульптор по дереву Сергей Ключников, который не первый раз украшает парк своими произведениями.

Девушка и лань теперь украшают парк "Дружба" Фото: соцсети

Девушка и лань теперь украшают парк "Дружба"Фото: соцсети

Фото: соцсети

В конце прошлого года он вырезал в парке «Дружба» фигуру ангела с ребенком на руках и «Мать и дитя». А в парке «Победы» появилась фигура девушки. Профессионально резьбой по дереву Сергей Ключников занимается около десяти лет. По его словам, он нигде не учился этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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