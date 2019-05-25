2019-05-26T01:15:51+03:00
Общество

В Самаре зафиксированы экстремально низкие температуры

К нам пришёл холодный антициклон из Скандинавии
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В начале следующей недели с приближением фронтальных разделов с запада местами пройдут кратковременные грозовые дождиВ начале следующей недели с приближением фронтальных разделов с запада местами пройдут кратковременные грозовые дождиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарскую область пришли заморозки. Абсолютный температурный минимум перекрыт в Новодевичье — под Сызранью. В ночь на 25 мая столбики термометров опустились до отметки в -0,8 градусов. Последний раз так холодно было только в 1965 году. Тогда зафиксировали температуру в 0 градусов по Цельсию. Синоптики это объясняют антициклоном, который сформировался над Скандинавским полуостровом.

— Он обусловит прохладную погоду, в ночные часы местами с заморозками в воздухе и на поверхности почвы. В дальнейшем воздушная масса в антициклоне начнет постепенно прогреваться и температура воздуха вернется к своей климатической норме. В начале следующей недели с приближением фронтальных разделов с запада местами пройдут кратковременные грозовые дожди, — прокомментировала метеоролог Ирина Вытягова.

В ночь с 25 на 26 мая синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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