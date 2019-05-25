«Поднимала за уши, материлась»: в Самарской области женщина избила на улице свою дочь

25 Май 22:53 2019-05-25T23:06:46+03:00

На видео видно, как женщина кидает ребенка на траву Фото: кадр с видео

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25 мая в соцсетях появилось видео, как в Тольятти женщина избивает на улице свою дочь. Видео выложили очевидцы.

— Неадекватная женщина на улице Тополиной, 9 избивала своего ребёнка, поднимала за уши, материлась. Кто может знает эту женщину? Хочу обратиться в органы опеки, — написала автор видео Татьяна Хайрливарина.

В Тольятти женщина избивает на улице свою дочь.

По мнению очевидцев, женщина была трезвая. Татьяна сообщила: после съёмки видео она всё-таки подошла к матери. Однако, по словам очевидицы, та никак не отреагировала.

— Я разговаривала по телефону услышала просто крик ребёнка, — вспоминает Татьяна. — Думаю, ну ладно, может, ругает. Когда увидела, как она её за шкирняк взяла, я сняла 10 секунд. И после пошла к ней. В итоге она начала орать: «У тебя детей нет, ты не знаешь, каково это».

Официальных комментариев по факту произошедшего пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU