«Поднимала за уши, материлась»: в Самарской области женщина избила на улице свою дочь
25 мая в соцсетях появилось видео, как в Тольятти женщина избивает на улице свою дочь. Видео выложили очевидцы.
— Неадекватная женщина на улице Тополиной, 9 избивала своего ребёнка, поднимала за уши, материлась. Кто может знает эту женщину? Хочу обратиться в органы опеки, — написала автор видео Татьяна Хайрливарина.
В Тольятти женщина избивает на улице свою дочь.
По мнению очевидцев, женщина была трезвая. Татьяна сообщила: после съёмки видео она всё-таки подошла к матери. Однако, по словам очевидицы, та никак не отреагировала.
— Я разговаривала по телефону услышала просто крик ребёнка, — вспоминает Татьяна. — Думаю, ну ладно, может, ругает. Когда увидела, как она её за шкирняк взяла, я сняла 10 секунд. И после пошла к ней. В итоге она начала орать: «У тебя детей нет, ты не знаешь, каково это».
Официальных комментариев по факту произошедшего пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU