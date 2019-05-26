В Загородном парке Самары хотят сохранить конюшню и кафе на даче жены поручика Елены Сипиной

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-26T09:12:44+03:00

В то же время жители считают, что в парке должно быть меньше шумных развлечений и аттракционов

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В областной столице продолжается народное голосование за лучший проект реконструкции Загородного парка. Конкурс объявили в августе 2018 года, а лидеров выбрало профессиональное сообщество архитекторов. Из 83 конкурсантов в список лучших попали 6. Как отметил глава Самарской области Дмитрий Азаров, из них победителя предстоит выбрать жителям региона. Сделать это можно по ссылке.

- В субботу 25 мая, Дмитрий Азаров побывал на месте и обсудил с гостями парка и архитекторами предпочтения самарцев по развитию Загородного, а также проекты реконструкции, отмеченные архитекторами. Люди высказались за то, что нужно максимально сохранить здесь живую природу, «городской лес», а аттракционам и шумным развлечениям предпочесть прогулочные маршруты, рекреационные зоны, возможности для семейного отдыха, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Архитектор Виталий Стадников отметил идею о восстановлении на склоне горнолыжной трассы. Губернатор подчеркнул, это решение требует отдельной проработки:

- Убивать вид на Волгу из-за подъемников считаю неправильным, ведь многие приходят сюда посмотреть на знаменитые самарские закаты.

Еще одна важная тема - организация спуска к Волге.

- Доступ к реке надо продумывать, надо делать его удобным и комфортным, в том и числе и для людей, которые имеют ограничения по здоровью, - выразил свое мнение Азаров.

Реставрации требует и дача жены поручика Елены Сипиной. Один из проектов предлагает разместить в здании музей дачной культуры. Посетители же высказались за то, чтобы там сохранили кафе. Также губернатор добавил, что нужно сохранить на территории парка конюшню:

- Нужно сделать так, чтобы посетители могли видеть животных, общаться с ними. Нужно разработать для неё современное архитектурное решение.

После прогулки Дмитрий Азаров поблагодарил горожан за активное участие в голосовании и в то же время поручил министерству строительства региона найти более современный и удобный для жителей вариант презентации в парке — чтобы можно было подробно ознакомиться с каждым проектом и понять, какие конкретно решения он предлагает в конкретных зонах парка.

ИСТОЧНИК KP.RU