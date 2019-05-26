В Тольятти бесследно исчез 11-летний мальчик
Саша Пресняков перестал выходить на связь с близкими 24 мая
Волонтеры просят всех помочь с поискамиФото: соцсети
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24 мая в Самарской области в очередной раз без вести пропал ребенок. 11-летний Александр Пресняков ушел из дома в Тольятти и перестал выходить на связь с близкими.
- Приметы: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", которые занимаются поиском мальчика.
Активисты добавляют, что на момент исчезновения на Саше была следующая одежда: костюм спортивный синий, кроссовки синие с белой подошвой.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 89050191923 (Лидия).
ИСТОЧНИК KP.RU