2019-05-26T09:28:02+03:00
Общество

В Тольятти бесследно исчез 11-летний мальчик

Саша Пресняков перестал выходить на связь с близкими 24 мая
Михаил ГОРЮНОВ
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Волонтеры просят всех помочь с поискамиВолонтеры просят всех помочь с поискамиФото: соцсети
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24 мая в Самарской области в очередной раз без вести пропал ребенок. 11-летний Александр Пресняков ушел из дома в Тольятти и перестал выходить на связь с близкими.

- Приметы: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", которые занимаются поиском мальчика.

Активисты добавляют, что на момент исчезновения на Саше была следующая одежда: костюм спортивный синий, кроссовки синие с белой подошвой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 89050191923 (Лидия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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