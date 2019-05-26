В Самарской области парень нашел на парковке открытый автомобиль и угнал его

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-26T10:34:56+03:00

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На днях в полицию обратился 39-летний житель Жигулевска. Он заявил, что кто-то похитил его автомобиль ВАЗ-21083. Машина находилась на парковке возле одного из домов по улице Морквашинской.

- Дежурный направил ориентировку на транспортное средство всем наружным службам полиции и вскоре похищенный автомобиль был обнаружен на набережной Жигулевска. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемым оказался 20-летний парень. Молодой человек признался в содеянном и рассказал правоохранителям, что подойдя к автомобилю, он дернул за ручку, дверь оказалась открытой. Злоумышленник, увидел ключи в замке зажигания, завел авто и поехал кататься.

На задержанного возбуждено уголовное дело по факту угона. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU