В Самаре произошел пожар на улице Мичурина, очевидцы сообщают о задержании двоих человек на месте ЧП

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-26T12:08:57+03:00

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Вчера вечером, в субботу 25 мая, в областной столице случилось ЧП. На улице Мичурина в доме № 149 произошел пожар. Но, как сообщают местные жители, кроме огнеборцев на месте работали и полицейские.

- Там не просто пожар,кого-то задержали, двух человек в наручниках посадили в машину полиции, третий убежал, - рассказывает в социальных сетях самарчанка, наблюдавшая за происходящим из дома напротив.

По адресу возгорания выезжали также пожарные и медики. Примерно в 23-30 пламя удалось ликвидировать. По имеющимся сведениям, горели домашние вещи в квартире на 9 этаже. Сейчас по факту произошедшего правоохранители проводят проверку. По ее итогам будут установлены причина пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU