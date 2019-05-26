2019-05-26T13:25:12+03:00
Спорт

Стали известны составы команд на матч 30-го тура РПЛ "ЦСКА" - "Крылья Советов"

"ЦСКА" и "Крылья Советов" объявили составы на матч 30-го тура чемпионата России по футболу
Михаил ГОРЮНОВ
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Место в воротах "КС" занимает Евгений КонюховМесто в воротах "КС" занимает Евгений КонюховФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ "ЦСКА" - "Крылья Советов". Игра начнется в 15-00 по самарскому времени на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве.

- У "Крыльев" по сравнению с предыдущей встречей со "Спартаком" пять изменений. В воротах место займет не Сергей Рыжиков, а Евгений Конюхов. Вместо Виталия Денисова, Романа Шишкина и Антона Зиньковского сыграют Владимир Полуяхтов, Паул-Виорел Антон и Артем Тимофеев, - сообщает пресс-служба "КС".

Сегодня с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

ЦСКА: 35 Акинфеев, 2 Фернандес, 50 Бекао, 78 Дивеев, 23 Магнуссон, 42 Щенников, 98 Обляков, 77 Ахметов, 29 Бийол, 17 Сигурдссон, 9 Чалов.

Запасные: 1 Помазун, 22 Кырнац, 3 Чернов, 5 Васин, 11 Эрнандес, 14 Набабкин, 15 Ефремов, 19 Нисимура, 20 Кучаев, 25 Бистрович, 71 Тикнизян, 81 Жиронкин.

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 2 Полуяхтов, 5 Самарджич, 15 Зотов, 90 Бурлак, 13 Рабиу, 28 Антон, 31 Ткачук, 40 Тимофеев, 91 Яковлев, 11 Шейдаев.

Запасные: 1 Рыжиков, 81 Овсянников, 18 Рохель, 39 Денисов, 49 Шишкин, 70 Зиньковский, 78 Киселев, 95 Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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