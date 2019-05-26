2019-05-26T14:35:34+03:00
Общество

В Самаре открыли филиал первого в России енотокафе

В новом заведение можно не только посмотреть на животных, но и поиграть с ними
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Еноты ждут гостей на Урицкого,2Еноты ждут гостей на Урицкого,2Фото: соцсети
Изменить размер текста:

У жителей Самары появилась хорошая возможность провести время с дикими животными. В городе на днях открылся филиал первого в России енотокафе "Лесная Братва".

Как раньше писал samara.kp.ru впервые такое необычное заведение открылось в Ростове. Презентовали его те же люди, что и сейчас - Станислав Рыбин и Татьяна Артемьева. Идея открыть подобную точку возникла после того, как енот Станислава - Кокос - убежал в его родном городе Ейске. Зверька не могли найти несколько месяцев, хозяин уже обзавелся другими енотами, а потом чудом нашелся и Кокос.

Формат енотокафе напоминает контактный зоопарк - можно прийти, потискать милых пушистиков, накормить их печеньками, просто полюбоваться, попивая чай. "Лесная братва" работает на улице Урицкого,2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За столом енот? Вот это поворот: жители Самары открыли первое в мире енотокафе

В нем можно поиграть с животными с непростой судьбой: потеряшкой Кокосом, полуслепым лисом Чаком, которого били хозяева, и Бэтмэном, спасенным из капкана (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Крылья Советов" после разгрома от ЦСКА готовятся к борьбе за РПЛ с "Нижним Новгородом"
В Самарской области мужчина незаконно выловил из Кутулукского водохранилища 56 рыб и попал под статью
Под Самарой ночью произошел серьезный пожар в частной бане
Стали известны составы команд на матч 30-го тура РПЛ "ЦСКА" - "Крылья Советов"
В Самаре произошел пожар на улице Мичурина, очевидцы сообщают о задержании двоих человек на месте ЧП
В Самаре на Красноглинском шоссе "Рено" съехал с обочины и влетел в столб
В Самарской области парень нашел на парковке открытый автомобиль и угнал его
В Тольятти бесследно исчез 11-летний мальчик
В Загородном парке Самары хотят сохранить конюшню и кафе на даче жены поручика Елены Сипиной
В Тольятти мужчина на "одиннадцатой" снес остановку, очевидцы сделали фото
«Поднимала за уши, материлась»: в Самарской области женщина избила на улице свою дочь
В Самаре зафиксированы экстремально низкие температуры
Сделал из пня: в парке «Дружба» появилась новая деревянная скульптура
VR-шлем для Загородного парка и новый вывоз ТКО: в Самаре проходят «Дизайн-выходные»
С июля тарифы на газ могут увеличиться еще больше
В Самарской области вор украл из магазина футболки и раздал их
"Возможное возгорание": в Самаре эвакуировали ТЦ «Московский»