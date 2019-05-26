В Самаре открыли филиал первого в России енотокафе

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-26T14:35:34+03:00

В новом заведение можно не только посмотреть на животных, но и поиграть с ними

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У жителей Самары появилась хорошая возможность провести время с дикими животными. В городе на днях открылся филиал первого в России енотокафе "Лесная Братва".

Как раньше писал samara.kp.ru впервые такое необычное заведение открылось в Ростове. Презентовали его те же люди, что и сейчас - Станислав Рыбин и Татьяна Артемьева. Идея открыть подобную точку возникла после того, как енот Станислава - Кокос - убежал в его родном городе Ейске. Зверька не могли найти несколько месяцев, хозяин уже обзавелся другими енотами, а потом чудом нашелся и Кокос.

Формат енотокафе напоминает контактный зоопарк - можно прийти, потискать милых пушистиков, накормить их печеньками, просто полюбоваться, попивая чай. "Лесная братва" работает на улице Урицкого,2.

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В нем можно поиграть с животными с непростой судьбой: потеряшкой Кокосом, полуслепым лисом Чаком, которого били хозяева, и Бэтмэном, спасенным из капкана (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU