2019-05-26T15:09:05+03:00
Происшествия

Под Самарой ночью произошел серьезный пожар в частной бане

На месте происшествия работали 14 пожарных
Михаил ГОРЮНОВ
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К счастью, обошлось без пострадавшихК счастью, обошлось без пострадавшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня ночью, 26 мая, в Волжском районе в поселке Самарский произошло ЧП. Примерно в 2 часа ночи на улице Прибрежной начался пожар.

- Горела частная баня на площади 100 квадратных метров. В 3-34 пожарным подразделениям распространение огня удалось остановить, была объявлена локализация пожара. В 4-01 пожар был полностью ликвидирован, - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения в количестве 4 единиц техники и 14 человек личного состава. Предварительная причина пожара – неправильное устройство отопительной печи.

К счастью, обошлось без пострадавших. МЧС в связи со случившимся в ночное время напоминает владельцам частных бань о соблюдении правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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