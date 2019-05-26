В Самарской области мужчина незаконно выловил из Кутулукского водохранилища 56 рыб и попал под статью

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-26T16:21:42+03:00

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Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление лиц, незаконно вылавливающих рыбу. На днях факт незаконной добычи водных ресурсов выявили в Борском районе, где силовики действовали совместно с Обществом охоты и рыболовства "Ермак" - отрабатывали Кутулукское водохранилище.

- Злоумышленник осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова – тремя рыболовными сетями. Стражами правопорядка у правонарушителя были изъяты 56 экземпляров рыбы пород: лещ, карась и линь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Сотрудники полиции напоминают любителям незаконной рыбалки о том, что наказание за совершение подобных нарушений предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а в худшем случае можно лишиться свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU