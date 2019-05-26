"Крылья Советов" после разгрома от ЦСКА готовятся к борьбе за РПЛ с "Нижним Новгородом"

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-26T17:17:05+03:00

Александр Фетисов отметил, что сегодня "КС" играли не основным составом Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Председатель совета директоров команды Александр Фетисов выразил уверенность, что результат в стыковых матчах будет не таким, как сегодня

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Самарские "Крылья Советов" после разгрома от ЦСКА в 30-м туре РПЛ - 0-6- будут готовиться к борьбе за место в элите и участию в стыковых матчах. Там "КС" ждет "Нижний Новгород", занявший четвертое "переходное" место в ФНЛ.

- Конечно неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды, - прокомментировал итоги встречи с армейцами председатель совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов.

Фетисов отметил, что сегодня "КС" играли не основным составом, нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив жёлтую карточку, пропустили матчи с "Нижним Новгородом", которые принципиально важны. Именно в этих двух играх клуб будет решать главную задачу сезона.

- Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой, - добавил Фетисов.

Напомним, что первый стыковой матч состоится 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный 2 июня в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU