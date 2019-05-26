В Самаре в понедельник 27 мая ожидают сильный ветер и грозу, в МЧС предупреждают об опасности

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-26T18:13:12+03:00

Специалисты советуют не выходить из дома в таких погодных условиях

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Завтра, в понедельник 27 мая, жителей Самарской области снова ожидает ухудшение погодных условий. С 7 утра до 19-00 в регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов - кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, а при грозе порывы будут достигать 15-20 м/с, сообщает областное ГУ МЧС со ссылкой на "Приволжское УГМС".

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, - отмечают в ведомстве.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий в МЧС рекомендуют не покидать здания, не оставлять детей без присмотра, не прятаться от сильного ветра около стен домов и советуют соблюдать другие правила безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 01, 101 (все операторы сотовой связи), а также на Единый телефон доверия ГУ МЧС по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU