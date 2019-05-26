В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, который бесследно исчез два дня назад

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-26T19:05:59+03:00

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В Самарской области сегодня, в воскресенье 26 мая, завершились поиски 11-летнего Александра из Тольятти. Саша вернулся домой.

- Найден, жив, - сообщение с такой информацией появилось в группе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", участники которого помогали в поисках мальчика.

Подробности того, где находился ребенок, волонтеры, традиционно, не разглашают. Напомним, что Александр пропал из поля зрения своих близких два дня назад - 24 мая. Он ушел из дома и перестал выходить на связь с родными. Поисками парня занимались не только активисты "Лизы Алерт", но и сотрудники местного отдела полиции. Сейчас они проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU