В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, который бесследно исчез два дня назад
В Самарской области сегодня, в воскресенье 26 мая, завершились поиски 11-летнего Александра из Тольятти. Саша вернулся домой.
- Найден, жив, - сообщение с такой информацией появилось в группе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", участники которого помогали в поисках мальчика.
Подробности того, где находился ребенок, волонтеры, традиционно, не разглашают. Напомним, что Александр пропал из поля зрения своих близких два дня назад - 24 мая. Он ушел из дома и перестал выходить на связь с родными. Поисками парня занимались не только активисты "Лизы Алерт", но и сотрудники местного отдела полиции. Сейчас они проводят проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU