Самарским учителям будут выплачивать компенсации за подготовку и проведение ГИА
На днях в региональном правительстве утвердили размер компенсаций учителям школ и других образовательных учреждений, которые работают на выпускных экзаменах. За подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в один рабочий день педагогам выплатят от 400 до 1500 рублей в зависимости от занимаемой должности.
- Речь идет как об учителях, выполняющих эту работу в 11 классах, так и о тех, кто принимает экзамен в 9 классах. Председателям ПК заплатят 1500 рублей, экспертам ПК - 1000 рублей, членам ГЭК, руководителям ППЭ, организаторам в аудиториях и вне аудиторий, техническим специалистам и ассистентам - 400 рублей, - указано в документации.
Выплаты педагогам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений будут проводиться в форме субсидий из областного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU