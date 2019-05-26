2019-05-26T20:28:28+03:00
Общество

Самарским учителям будут выплачивать компенсации за подготовку и проведение ГИА

Педагогам будут платить от 400 до 1500 рублей в зависимости от их должности
Михаил ГОРЮНОВ
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Выплаты учителям зависят от их должностейВыплаты учителям зависят от их должностейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в региональном правительстве утвердили размер компенсаций учителям школ и других образовательных учреждений, которые работают на выпускных экзаменах. За подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в один рабочий день педагогам выплатят от 400 до 1500 рублей в зависимости от занимаемой должности.

- Речь идет как об учителях, выполняющих эту работу в 11 классах, так и о тех, кто принимает экзамен в 9 классах. Председателям ПК заплатят 1500 рублей, экспертам ПК - 1000 рублей, членам ГЭК, руководителям ППЭ, организаторам в аудиториях и вне аудиторий, техническим специалистам и ассистентам - 400 рублей, - указано в документации.

Выплаты педагогам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений будут проводиться в форме субсидий из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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