В Самарской области пилотов самолета со 135 пассажирами пытались ослепить зеленым лазером

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-27T07:49:39+03:00

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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, которое произошло вечером в субботу, 25 мая, с самолетом рейса "Сочи - Самара". В тот день неизвестные осветили кабину Boing 738 М авиакомпании "Победа" лазером зеленого цвета.

- Все произошло в 21:21 при полете над Новокуйбышевском на высоте 1,5 тысячи метров. Предположительно, кабину осветили с территории города, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре .

К счастью, серьезных последствий эта "шалость" не принесла. В 21:30 самолет благополучно приземлился в аэропорту Курумоч. На его борту находились 135 пассажиров. Сейчас правоохранители разыскивают хулиганов, которые пытались ослепить пилотов.

ИСТОЧНИК KP.RU