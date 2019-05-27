2019-05-27T07:49:39+03:00
Происшествия

В Самарской области пилотов самолета со 135 пассажирами пытались ослепить зеленым лазером

ЧП произошло при полете над Новокуйбышевском
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Несмотря на происшествие, самолет благополучно долетел до аэропортаНесмотря на происшествие, самолет благополучно долетел до аэропортаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, которое произошло вечером в субботу, 25 мая, с самолетом рейса "Сочи - Самара". В тот день неизвестные осветили кабину Boing 738 М авиакомпании "Победа" лазером зеленого цвета.

- Все произошло в 21:21 при полете над Новокуйбышевском на высоте 1,5 тысячи метров. Предположительно, кабину осветили с территории города, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре .

К счастью, серьезных последствий эта "шалость" не принесла. В 21:30 самолет благополучно приземлился в аэропорту Курумоч. На его борту находились 135 пассажиров. Сейчас правоохранители разыскивают хулиганов, которые пытались ослепить пилотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечит проведение ЕГЭ-2019
В Самаре в парке Гагарина пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»
Пляжные «Крылья Советов» обыграли ЦСКА и «ЭЛМОНТ» и завершили первый этап чемпионата России на 4 месте
В Самаре неизвестные вывозят мусор на «КамАЗах» в Дубки
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019
В Самаре требуют заблокировать 3 сайта по продаже свинины и сыра из Италии и Польши
Житель Тольятти стащил с работы видеокарту, потому что у него сломалась своя
В Самарской области из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание электричек
МФК «Динамо Самара» сегодня домашним матчем начнет серию за 3 место против «Новой генерации»
В Самаре в парке имени 60-летия Советской власти образовалась стихийная свалка
Парень отправился пешком из Самары в Москву из-за спора в полмиллиона рублей
Жительнице Самарской области после сексуальных утех понадобилась помощь медиков
Замок на колесо и записка: самарец пожаловался на новый вид автомобильного мошенничества
Самарским учителям будут выплачивать компенсации за подготовку и проведение ГИА