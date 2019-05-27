В Самарской области пилотов самолета со 135 пассажирами пытались ослепить зеленым лазером
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, которое произошло вечером в субботу, 25 мая, с самолетом рейса "Сочи - Самара". В тот день неизвестные осветили кабину Boing 738 М авиакомпании "Победа" лазером зеленого цвета.
- Все произошло в 21:21 при полете над Новокуйбышевском на высоте 1,5 тысячи метров. Предположительно, кабину осветили с территории города, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре .
К счастью, серьезных последствий эта "шалость" не принесла. В 21:30 самолет благополучно приземлился в аэропорту Курумоч. На его борту находились 135 пассажиров. Сейчас правоохранители разыскивают хулиганов, которые пытались ослепить пилотов.
ИСТОЧНИК KP.RU