2019-05-27T08:10:00+03:00
Общество

Жительнице Самарской области после сексуальных утех понадобилась помощь медиков

Женщина вызвала скорую и потребовала сделать ей укол
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медикам пришлось отрабатывать необычный вызов в Сызранском районеМедикам пришлось отрабатывать необычный вызов в Сызранском районеФото: Архив "КП"
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Недавно в Сызранском районе произошел необычный случай. Там жительнице одного из поселков срочно понадобилась помощь медиков после интимной близости с мужчиной, передает КТВ-Луч со ссылкой на источник в экстренных службах.

Женщина позвонила в скорую помочь и в грубой форме потребовала, чтобы бригада медиков приехала и сделала ей укол от туберкулеза. Причиной такого странного поведения стали подозрения сельчанки в том, что ее партнер по сексуальным утехам мог заразить ее этим инфекционным заболеванием.

Медики попытались объяснить, что скорая не делает таких уколов, и посоветовали обратиться в поликлинику, но женщина была непреклонна, настаивая на визите фельдшеров. В итоге бригада все-таки выехала на место. Медики предложили госпитализировать женщину, но та отказалась. Как в дальнейшем селянка справилась со своей возможной болезнью, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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