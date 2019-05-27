Парень отправился пешком из Самары в Москву из-за спора в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-27T08:35:10+03:00

Молодого человека в пути сопровождают друзья и коляска со всеми необходимыми вещами и провиантом Фото: скриншот с видео

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Молодой человек по имени Дмитрий, который также известен под ником «Бодрый ленивец» отправился в новое пешее путешествие. На этот раз он решил пройти на своих двоих от Самары до Москвы.

- Дмитрий решил дойти до столицы пешком и попасть на телевидение. Маршрут составляет 1100 км и проходит от ТЦ «Аврора» в Самаре до ТТЦ «Останкино» в Москве. Приз составит 500 тысяч рублей, - поделились друзья парня на YouTube-канале, где они выкладывают видео его передвижений.

Молодой человек вышел из Самары 22 мая. За пять дней он преодолел расстояние в более чем 170 км. В путь от отправился со своей неизменной коляской, в которой он хранит все вещи, которые могут понадобиться в походе. Отметим, что в пути парню нельзя пополнять свои запасы и принимать от кого-либо помощь, кроме организаторов. Кроме того, ему нельзя заходить в магазины, кафе и садиться в попутки.

Напомним, что первую свою длительную пешую «прогулку» Дмитрий устроил в январе этого года. Тогда его целью было пройти от Бузулука до Самары, а цена спора составляла 200 тысяч рублей. Несмотря на сложные погодные условия, молодой человек в течение нескольких дней благополучно дошел до Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU