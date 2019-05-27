2019-05-27T08:53:11+03:00
Общество

В Самаре в парке имени 60-летия Советской власти образовалась стихийная свалка

Горожане сообщают о переполненных урнах и горах мусора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Татьяна ВасякинаФото: Татьяна ВасякинаФото: Twitter.com
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В Самаре зарастает мусором парк имени 60-летия Советской власти, который находится в границах Московского шоссе, Ташкентской, Стара-Загоры и Алма-Атинской. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Все урны в парке переполнены, у входа гора мусора. Куда дели бункер для мусора? Кто ответственный за порядок в парке? - написала одна из самарчанок в Твиттере.

Как сообщили представители МАУ «Парки Самары», они займутся ликвидацией стихийной свалки с понедельника, 27 мая. Также сотрудники учреждения пообещали, что в парке выставят контейнеры и будет организован регулярный вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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