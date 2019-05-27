МФК «Динамо Самара» сегодня домашним матчем начнет серию за 3 место против «Новой генерации»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-27T09:14:33+03:00

Первая встреча за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу начнется в 19:00 в «МТЛ Арене»

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«Динамо Самара» сегодня, 27 мая, сыграет домашний матч с сыктывкарской «Новой генерацией» в рамках серии за 3 место чемпионата России по мини-футболу. Игра пройдет в «МТЛ Арене» и начнется в 19:00 по самарскому времени. Вход свободный.

- Матчи за «бронзу» будут сложными, тяжёлыми и мало в чём уступят по накалу тем девяти матчам, которые мы сыграли с «Синарой» и «Тюменью», - считает наставник волжан Максим Горбунов, его слова приводит пресс-служба клуба. - Вспоминая наши матчи с «Новой генерацией», которые мы сыграли в рамках регулярного чемпионата, могу сказать, что, несмотря на общее наше преимущество, борьба в них шла упорная.

Напомним, это дебютный сезон для команды «Динамо Самара». В регулярном чемпионате волжане заняли 6 место из 10, в 1/4 финала плей-офф обыграли обладателя Кубка УЕФА по мини-футболу (теперь – Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу) «Синару», а в 1/2 уступили «Тюмени».

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ИСТОЧНИК KP.RU