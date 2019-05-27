В Самарской области из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание электричек

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-27T09:21:28+03:00

Электрички будут ездить по измененному графику 3, 4, 6, 7 и 8 июня Фото: Архив "КП"

Корректировки коснутся пригородных поездов, которые курсируют между Сызранью и Самарой

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В начале июня в Самарской области изменится расписание нескольких электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Безенчук — Мыльная. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, поезд № 6552 Сызрань-1 (отпр. 09:35) – Самара (приб. 12:04) 3, 4, 6 и 7 июня будет ходить немного раньше: отправление от станции Сызрань-1 в 8:45, а прибытие в Самару в 11:14.

Поезд № 6558 Сызрань-1 (отпр. 15:22) – Самара (17:51-17:52) – Мирная (приб. 18:17) 7 и 8 июня будет ходить позже: отправление из Сызрани в 16:33, из Самары — в 19:02-19:05, а прибытие на станцию Мирная в 19:27. Электричка не будет делать остановок на станциях Школьная и Речная.

А вот поезд № 6562 Сызрань-1 (отпр. 17:44) – Самара (20:12-20:13) – Мирная (приб. 20:38) 8 июня на участке Мыльная — Мирная будет курсировать по следующему расписанию: Сызрань-1 (отпр. 17:44) – Самара (20:41-21:01) – Мирная (приб. 21:26). Время везде указано местное.

ИСТОЧНИК KP.RU