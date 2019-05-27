2019-05-27T09:34:31+03:00
Происшествия

Житель Тольятти стащил с работы видеокарту, потому что у него сломалась своя

Теперь мужчине грозит уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители завели на тольяттинца уголовное делоПравоохранители завели на тольяттинца уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в полицию Тольятти обратился директор одной из местных фирм. Он рассказал, что его сотрудник снял с рабочего компьютера видеокарту стоимостью 8 тысяч рублей и похитил ее.

- Было установлено, что мужчина демонтировал видеокарту в один из рабочих дней. Он решил забрать себе деталь, потому что его домашняя видеокарта сломалась. Свою вину мужчина признал, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении жителя Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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