Житель Тольятти стащил с работы видеокарту, потому что у него сломалась своя
Теперь мужчине грозит уголовное наказание
Правоохранители завели на тольяттинца уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в полицию Тольятти обратился директор одной из местных фирм. Он рассказал, что его сотрудник снял с рабочего компьютера видеокарту стоимостью 8 тысяч рублей и похитил ее.
- Было установлено, что мужчина демонтировал видеокарту в один из рабочих дней. Он решил забрать себе деталь, потому что его домашняя видеокарта сломалась. Свою вину мужчина признал, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении жителя Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU