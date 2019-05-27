В Самаре требуют заблокировать 3 сайта по продаже свинины и сыра из Италии и Польши

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-27T09:53:05+03:00

Сыр, фрукты и свинина, которые предлагается купить на сайтах, запрещены к ввозу в Россию Фото: Архив "КП"

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В Самаре транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать три сайта по продаже запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции.

- В ходе мониторинга сети интернет были выявлены онлайн-магазины, где предлагалось приобрести свинину, сыр и фрукты из Испании, Италии и Польши. Все эти продукты запрещены к обороту на территории России, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В настоящее время обращение надзорного ведомства в суд находится на рассмотрении. После того, как служители Фемиды признают информацию, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению, данные онлайн-магазины будут заблокированы сотрудниками Роскомнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU