2019-05-27T09:53:05+03:00
Общество

В Самаре требуют заблокировать 3 сайта по продаже свинины и сыра из Италии и Польши

Транспортная прокуратура направила соответствующие иски в суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сыр, фрукты и свинина, которые предлагается купить на сайтах, запрещены к ввозу в РоссиюСыр, фрукты и свинина, которые предлагается купить на сайтах, запрещены к ввозу в РоссиюФото: Архив "КП"
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В Самаре транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать три сайта по продаже запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции.

- В ходе мониторинга сети интернет были выявлены онлайн-магазины, где предлагалось приобрести свинину, сыр и фрукты из Испании, Италии и Польши. Все эти продукты запрещены к обороту на территории России, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В настоящее время обращение надзорного ведомства в суд находится на рассмотрении. После того, как служители Фемиды признают информацию, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению, данные онлайн-магазины будут заблокированы сотрудниками Роскомнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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