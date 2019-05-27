2019-05-27T10:18:43+03:00
Общество

В Самаре неизвестные вывозят мусор на «КамАЗах» в Дубки

По словам горожан, грузовики каждый раз приезжают с замазанными номерами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: Twitter.com
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Жители Самары пожаловались на то, как неизвестные на «КамАЗах» выгружают мусор в районе турбазы «Дубки» на улице Демократической. По словам местных жителей, каждый раз грузовики приезжают в лес с замазанными номерами.

- Группа неизвестных лиц на «КамАЗах» с нечитаемыми номерами периодически приезжает в лес в районе базы «Дубки» и выгружает мусор, тем самым загрязняя природу, - написали в Твиттере горожане, предоставив фото с груженными отходами «КамАЗами». Они предполагают, что это мусор, который остается после вывоза гаражей.

Грузовики выгружают мусор в лесу, загрязняя окружающую среду Фото: Twitter.com

Грузовики выгружают мусор в лесу, загрязняя окружающую средуФото: Twitter.com

Сейчас злоумышленники находятся в розыске. О данной ситуации уже сообщили в полицию и главному консультанту управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денису Шилову. Кроме того, глава Кировского района Игорь Рудаков пообещал, что сегодня, 27 мая, по данному факту будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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