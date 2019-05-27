Пляжные «Крылья Советов» обыграли ЦСКА и «ЭЛМОНТ» и завершили первый этап чемпионата России на 4 месте
«Крылья Советов» на прошедших выходных одержали две победы в стартовом этапе чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Москве. Благодаря им самарцы завершили этап на 4 месте в турнирной таблице.
В первой игре «Крылья» разгромили ЦСКА 5:1. В составе самарцев хет-трик на свой счет записал Лукас Тадеу Азеведо, еще по голу забили Фелипе Дуарте да Силва и Амадиус Виноградов. Во втором матче «КС» были сильнее «ЭЛМОНТА» 5:3. На этот раз три мяча на счету Дуарте да Силвы, дубль оформил Азеведо.
Лидером первого этапа стал петербургский «Кристалл», второе и третье место заняли московские «Спартак» и «Локомотив» соответственно. Они набрали по 9 очков, столько же в активе у «Крыльев».
ИСТОЧНИК KP.RU