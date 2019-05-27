2019-05-27T10:20:33+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» обыграли ЦСКА и «ЭЛМОНТ» и завершили первый этап чемпионата России на 4 месте

Встреча с «армейцами» закончилась со счетом 5:1, а с командой из Королева – 5:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ФОТО: пляжный футбольный клуб "Крылья Советов"ФОТО: пляжный футбольный клуб "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» на прошедших выходных одержали две победы в стартовом этапе чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Москве. Благодаря им самарцы завершили этап на 4 месте в турнирной таблице.

В первой игре «Крылья» разгромили ЦСКА 5:1. В составе самарцев хет-трик на свой счет записал Лукас Тадеу Азеведо, еще по голу забили Фелипе Дуарте да Силва и Амадиус Виноградов. Во втором матче «КС» были сильнее «ЭЛМОНТА» 5:3. На этот раз три мяча на счету Дуарте да Силвы, дубль оформил Азеведо.

Лидером первого этапа стал петербургский «Кристалл», второе и третье место заняли московские «Спартак» и «Локомотив» соответственно. Они набрали по 9 очков, столько же в активе у «Крыльев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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