В Самаре в парке Гагарина пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-27T10:37:08+03:00

На мероприятии выступят несколько местных музыкальных групп

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В следующую субботу, 8 июня, в самарском парке имени Юрия Гагарина пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных».

- В рамках фестиваля в парке выступят местные группы АТМА, VinnyGreat, «Третье Измерение», KREEK CITY, K.Y.D., «Смена Сюжета» и B&W, - сообщили организаторы мероприятия.

Также на фестивале будут собирать пожертвования для приюта «Зооспасение»: деньги, корм и другие нужные бездомным животным вещи. Начало мероприятия в 15:00, а завершится оно в 20:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU