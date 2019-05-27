В Самаре в парке Гагарина пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»
На мероприятии выступят несколько местных музыкальных групп
Благотворительный фестиваль пройдет в защиту бездомных животныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В следующую субботу, 8 июня, в самарском парке имени Юрия Гагарина пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных».
- В рамках фестиваля в парке выступят местные группы АТМА, VinnyGreat, «Третье Измерение», KREEK CITY, K.Y.D., «Смена Сюжета» и B&W, - сообщили организаторы мероприятия.
Также на фестивале будут собирать пожертвования для приюта «Зооспасение»: деньги, корм и другие нужные бездомным животным вещи. Начало мероприятия в 15:00, а завершится оно в 20:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU