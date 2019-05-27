Самарский застройщик Владимир Кошелев выступил на встрече с Виталием Мутко с рядом инициатив

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-27T11:09:14+03:00

Виталий Мутко предложил рассмотреть эти идеи и пригласил Кошелева принять участие в совещании в правительстве России.

Кошелев предложил размещать нежилые помещения на первых этажах жилых домов без ограничений по соотношению к общей площади

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В Москве в рамках съезда общественной организации «Деловая Россия» прошла встреча с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, где поднимались необходимые для развития строительной отрасли вопросы. Свои идеи высказал и самарский застройщик Владимир Кошелев. В частности, он предложил исключить лишнее регистрационное действие - первичную регистрацию прав застройщиков на квартиры и тем самым снизить затраты застройщика. Самарская губдума уже разработала проект федерального закона и направила его в правительство РФ,

- Проект позволяет после ввода дома в эксплуатацию осуществлять кадастровый учет квартир без регистрации права собственности застройщика на них и регистрировать только право собственности покупателя, - отметил Кошелев.

Кроме того, самарский застройщик поднял еще одну важную проблему – корректировку классификатора видов разрешенного использования земельных участков. Владимир Кошелев отметил, что в «Деловую Россию» по этому поводу приходит много жалоб, и предложил изменить классификатор, предусмотрев возможность разместить нежилые помещения на первых этажах жилых домов без ограничений по процентному соотношению к общей площади дома. По мнению застройщика, это позволит строить районы, которые отвечают современным требованиям, создавать комфортную среду для жизни, где в шаговой доступности все необходимое.

Виталий Мутко предложил рассмотреть эти идеи и пригласил Кошелева принять участие в совещании в правительстве России.

ИСТОЧНИК KP.RU