2019-05-27T11:16:28+03:00
Происшествия

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил внезапно вышедшего на дорогу подростка

Молодого человека госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель отечественной легковушки не смог избежать столкновенияВодитель отечественной легковушки не смог избежать столкновенияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 26 мая, около 18:35 в на улице Морквашинской в Жигулевске произошло ДТП с участием подростка. Там под колеса автомобиля ВАЗ-2110 угодил 16-летний парень Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем отечественной машины находился 69-летний мужчина. Он двигался в сторону улицы Транспортной, когда на дорогу внезапно вышел подросток. Он начал переходить проезжую часть не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости, - рассказали полицейские.

К сожалению, столкновения избежать не удалось. В результате случившегося молодой человек получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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