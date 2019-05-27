МегаФон запустил сеть NB-IoT в Самаре

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-27T11:32:45+03:00

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МегаФон обеспечил сплошное покрытие столицы региона сетью стандарта NB-IoT, на базе которой планирует развивать узкополосный интернет вещей. Охват всей территории города-миллионника новой технологией стал важной вехой инновационного развития региона.

Сеть NB-IoT позволит МегаФону увеличить масштабы работы в сфере интернета вещей. Стандарт обеспечивает работу сотен тысяч устройств с SIM-картами, используемых в системах видеонаблюдения, городского освещения, датчиках ЖКХ, модулях, установленных на транспорте и т.д. Для таких устройств МегаФон первым в России создал специальный тариф «Интернет вещей».

Важные плюсы технологии NB-IoT – высокая энергоэффективность, позволяющая приборам и датчикам работать от батарейки несколько лет, а также увеличение проникающей способности сигнала, благодаря чему устройства будут на связи даже в подвалах. Применение узкополосного интернета вещей дает возможность получать актуальную аналитику для принятия решений. Например, быстрее фиксируются и устраняются аварии в системах тепло- и водоснабжения, что минимизирует последствия нештатных ситуаций. Повышается эффективность дистанционной охраны, управления автопарками предприятий. Становятся более оперативными и точными действия руководителей, видящих общую ситуацию в режиме онлайн на экране компьютера или смартфона, которую ранее собрал и проанализировал оператор.

В прошлом году в Самаре МегаФон уже демонстрировал решение «Умное ЖКХ» на базе NB-IoT и представил бизнесу и власти другие сферы, где можно применять услуги нового поколения. После запуска полноценной масштабной сети клиенты оператора получили возможность более широко использовать интернет вещей в любом районе Самары, входящей в десятку крупнейших городов РФ.

Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании «МегаФон»:

- МегаФон в очередной раз подтвердил свое технологическое лидерство в Самаре, дополнив сети всех поколений связи – от 2G до LTE-Advanced - новым инновационным стандартом. В Самаре, на всей территории города, в коммерческую эксплуатацию запущена сеть NB-IoT. Для этого потребовалось обновление ПО почти на 150 базовых станциях. В результате, передовая технология стала доступна бизнесу, а также государственным заказчикам, благодаря чему регион сохранит лидирующие позиции в построении цифровой экономики и создании «умных» городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU