В Самарской области рыбаки выловили в пруду двух огромных сомов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-27T11:38:16+03:00

Вес одной рыбины составил почти 24 кг, а второй — целых 35 кг

Изменить размер текста: A A

Водоемы в Самарской области продолжают удивлять своими необычными «жильцами». Так, в минувшие выходные один из прудов принес местным рыбакам знатный улов в виде двух довольно крупных сомов.

- Первый сом был пойман 25 мая на пруду Фрунзе в Большечерниговском районе с помощью карпового удилища на червяка. Его вес составил 35 кг, - поделился в соцсетях сын одного из удачливых рыбаков.

Этот сом вышел почти на 24 кгФото: vk.com

Еще один внушительный трофей мужчины выловили из пруда 26 мая. На этот раз сом вышел немного меньше — почти 24 кг. Отметим, что в длину обе рыбины превысили 150 см. Рыбаки сделали со своим уловом несколько фотографий на память. Как в дальнейшем они распорядились трофеями, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU