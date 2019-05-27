2019-05-27T11:54:30+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе велосипедист угодил под колеса иномарки

К счастью, мужчина не получил серьезных травм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверкуСейчас полицейские проводят по факту ДТП проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 26 мая, примерно в 17:35 на Московском шоссе в Самаре произошел ДТП с участием двухколесного транспорта. Там в районе дома № 15В водитель Hyundai Solaris сбил 31-летнего велосипедиста.

- 38-летний водитель иномарки ехал по прилегающей территории со стороны проспекта Карла Маркса в направлении Московского шоссе. В пути следования он сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по тротуару вдоль прилегающей территории, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель двухколесного транспорта получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь, а затем отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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