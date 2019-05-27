В Самаре на Московском шоссе велосипедист угодил под колеса иномарки
В воскресенье, 26 мая, примерно в 17:35 на Московском шоссе в Самаре произошел ДТП с участием двухколесного транспорта. Там в районе дома № 15В водитель Hyundai Solaris сбил 31-летнего велосипедиста.
- 38-летний водитель иномарки ехал по прилегающей территории со стороны проспекта Карла Маркса в направлении Московского шоссе. В пути следования он сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по тротуару вдоль прилегающей территории, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося водитель двухколесного транспорта получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь, а затем отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU