АВТОВАЗ срочно отзывает автомобили Lada XRAY Cross

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-27T12:30:31+03:00

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Тольяттинский АВТОВАЗ в срочном порядке отзывает около 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Соответствующее предписание было разослано руководителям дилерской сети LADA, передает LadaOnline.

- Срочно отозвать из эксплуатации автомобиль (связаться по телефону с владельцем устно) из списка и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра. При необходимости воспользоваться программой «ЛАДА помощь на дороге», - говорится в документе от 24 мая.

На всех автомобилях, которые попадают в список для отзыва, будут проведены работы по замене промежуточного вала. Отметим, что отзыв этой модели может быть связан с роликом, который недавно появился в сети. На нем владелец автомобиля Lada XRAY Cross запечатлел сломанный промежуточный рулевой вал в местах сварки.

ИСТОЧНИК KP.RU