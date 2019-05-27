2019-05-27T12:48:44+03:00
Спорт

Шестеро лидеров баскетбольной «Самары» продлили контракты с клубом

Уже известно, что Илья Громовс в будущем сезоне не будет выступать за самарскую команду
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Баскетбольный клуб «Самара» представил первые трансферные новости. Несколько именитых игроков, которые являются костяком команды, решили продлить свои контракты.

- Контракты уже продлили капитан команды и лучший игрок сезона Суперлиги Антон Глазунов, лучший снайпер в новейшей истории клуба Владимир Пичкуров, в также Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков, - сообщили в пресс-службе «Самары».

Как рассказал президент баскетбольного клуба Камо Погосян, в команде останутся далеко не все игроки. Так, в следующем сезоне не будет играть Илья Громовс. Кроме того, остается открытым вопрос по Бадену Яксену. Также клуб еще не продлил контракты с Максимом Числовым, Дмитрием Головиным и Артемом Чеваренковым. Сейчас с игроками ведутся соответствующие переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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