Шестеро лидеров баскетбольной «Самары» продлили контракты с клубом
Баскетбольный клуб «Самара» представил первые трансферные новости. Несколько именитых игроков, которые являются костяком команды, решили продлить свои контракты.
- Контракты уже продлили капитан команды и лучший игрок сезона Суперлиги Антон Глазунов, лучший снайпер в новейшей истории клуба Владимир Пичкуров, в также Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков, - сообщили в пресс-службе «Самары».
Как рассказал президент баскетбольного клуба Камо Погосян, в команде останутся далеко не все игроки. Так, в следующем сезоне не будет играть Илья Громовс. Кроме того, остается открытым вопрос по Бадену Яксену. Также клуб еще не продлил контракты с Максимом Числовым, Дмитрием Головиным и Артемом Чеваренковым. Сейчас с игроками ведутся соответствующие переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU