Стало известно время начала стыкового матча «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» 30 мая
Первая игра волжского дерби пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по самарскому времени
Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В футбольном клубе «Нижний Новгород» объявили время начала стыкового матча против «Крыльев Советов». Игра пройдет 30 мая на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт «горожан». Цены на билеты на игру начинаются от 250 рублей.
Напомним, «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» проведут две встречи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. По итогам этого сезона «КС» заняли 13 место в премьер-лиге, а нижегородцы – 4-ое место в ФНЛ.
Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня. Время начала встречи пока не объявили.
ИСТОЧНИК KP.RU