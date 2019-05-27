Шоу воздушных змеев, «Корабль толерантности» и опера на набережной: появилась подробная программа «ВолгаФеста» в Самаре

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-27T13:22:30+03:00

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Стала известна подробная программа фестиваля «ВолгаФест», который пройдет на набережной реки Волги 8 и 9 июня. В этом году его темой станет «Игра». Жителей и гостей Самары ждут много новых необычных арт-объектов, выступления артистов и различные лекции.

Так, автором арт-объектов станет московская театральная художница, обладательница «Золотой маски» Ксения Перетрухина. Кроме того, на фестивале будет представлен проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности». Он будет представлять собой 18-метровое деревянное судно с парусами, которые разрисуют самарские школьники. Установят корабль на Некрасовском спуске. Отметим, что этот проект является первым, который реализует Третьяковская галерея в Самаре в преддверии открытия ее филиала в 2022 году.

Что касается музыкальной составляющей фестиваля, то здесь самарцев будет удивлять композитор Александр Маноцков. Он напишет и поставит оперу специально для набережной. В ней будут задействованы несколько сотен музыкантов из Самарской области. Кроме того, на самарской набережной выступят несколько десятков музыкальных коллективов из России, Германии и Эстонии. К примеру, это пианист и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа On-The-Go, а также группы «Пасош» и немцы Juno 17.

Также в рамках фестиваля ведущие театры региона покажут свои спектакли и мастер-классы. В частности, прямо у кромки воды на пляже выступит театр АХЕ из Санкт-Петербурга. Помимо этого, на «ВолгаФесте» с лекцией выступит историк моды Александр Васильев.

На фестивале традиционно пройдет Шоу воздушный змеев. Впервые будет запущен воздушный шар, на котором смогут прокатиться все желающие. Также впервые на «ВолгаФесте» будет представлен «Упсала-Цирк» из Санкт-Петербурга и дебютирует площадка «Сторителлинг», которая действует на базе московского «Театра.doc».

Отметим, что фестиваль будет проходить на первой очереди набережной между речным вокзалом и Вилоновским спуском с 12:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU