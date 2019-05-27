Осталось семь дней: в Самарской области приближается переход с аналогового на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-27T13:49:25+03:00

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В Самарской области завершается подготовка к отключению аналогового телевещания и переходу на цифровое ТВ. До этого знаменательного события осталась ровно одна неделя.

В минувшую субботу, 25 мая, в преддверии перехода на «цифру» регион принял участие в общероссийской акции. В тот день возле стадиона «Самара Арена» в небо взмыли 20 воздушных змеев с изображениями каналов, которые получат жители региона при подключении цифрового ТВ. Также в рамках этой акции там прошла «цифровая» зарядка, в которой приняли участие олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу Ольга Артешина.

Отметим, что сейчас цифровой сигнал могут принимать уже 99,3% жителей Самарской области. Полностью же регион перейдет на новое бесплатное телевещание, которое отличается четкостью и яркостью изображения, в следующий понедельник, 3 июня.

Для подключения «цифры» необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата. Тем, у кого возникнут трудности с подключением «цифры», будут помогать волонтеры. Их можно пригласить, позвонив по номеру горячей линии: 88007076123 (время работы в будни с 9:00 до 18:00, по пятницам до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Как отмечают в областном правительстве, приставки и антенны можно купить в 720 почтовых отделениях по 990 рублей, при этом действует рассрочка. Что касается социально незащищенных категорий граждан, то им компенсируют часть затрат на приобретение оборудования. В региональном бюджете на эти цели предусмотрены почти 40 млн рублей. Подобную соцпомощь уже получили 196 человек.

Добавим, что с подключением к цифровому ТВ помогут и жителям 499 домохозяйств, относящимся к социально незащищенным категориям. Их обещают бесплатно обеспечить комплексом спутникового оборудования. Для этого нужно обратиться в уполномоченную администрацией района организацию с заявлением и паспортом. В областном бюджете на это заложены 2,99 млн рублей. В ближайшее время специальное оборудование получат 90 из 499 домохозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU