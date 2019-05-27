В самарскую ракету «Союз-2.1б» при старте с космодрома Плесецк ударила молния

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-27T14:27:19+03:00

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Утром в понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М». Запуск прошел в штатном режиме, но не обошелся без происшествий - при старте в ракету ударила молния.

- Молния никак не повлияла на старт, мы всепогодные войска. Это еще раз доказало то, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие, - приводит РИА Новости слова начальника космодрома Плесецк, генерал-майора Николая Нестечука.

По его словам, несмотря на разряд молнии, который попал в ракету при ее отрыве от стартового стола, вся техника отработала в обычном режиме. В итоге в установленное время спутник успешно вышел на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU