2019-05-27T15:21:41+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские ищут женщину, которая избила на улице свою маленькую дочь

ЧП произошло на глазах прохожих около одного из домов на улице Тополиной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту необычного способа "воспитания" матерью своего ребенкаПолицейские проводят проверку по факту необычного способа "воспитания" матерью своего ребенкаФото: скриншот с видео
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В Тольятти полицейские начали проверку по факту происшествия во дворе дома на улице Тополиной. Там неизвестная женщина избила свою дочь и оттаскала ее за уши. Момент избиения девочки попал на видео.

- Сейчас мы проверяем информацию, размещенную в интернете, и разыскиваем женщину. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что недавно в Самарской области произошел похожий случай. В одном из микрорайонов Самары 31-летняя женщина заставила своего 12-летнего сына залезть в мусорный бак в поисках просроченной еды. Происшествие получило большой резонанс после публикации соответствующего видео в соцсетях. Нерадивую мать нашли и составили на нее два протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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