В Тольятти полицейские ищут женщину, которая избила на улице свою маленькую дочь
В Тольятти полицейские начали проверку по факту происшествия во дворе дома на улице Тополиной. Там неизвестная женщина избила свою дочь и оттаскала ее за уши. Момент избиения девочки попал на видео.
- Сейчас мы проверяем информацию, размещенную в интернете, и разыскиваем женщину. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Отметим, что недавно в Самарской области произошел похожий случай. В одном из микрорайонов Самары 31-летняя женщина заставила своего 12-летнего сына залезть в мусорный бак в поисках просроченной еды. Происшествие получило большой резонанс после публикации соответствующего видео в соцсетях. Нерадивую мать нашли и составили на нее два протокола.
ИСТОЧНИК KP.RU