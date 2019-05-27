Житель Жигулевска напал с ножом и ножницами на оскорбившую его возлюбленную

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-27T16:04:30+03:00

Мужчина по два раза ударил своим оружием женщину в спину и грудь

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В Жигулевске суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который обвинялся в вооруженном нападении на собственную сожительницу. Мужчина порезал ее ножом и ножницами.

- Было установлено, что 30 января 2019 года мужчина распивал спиртные напитки. В какой-то момент сожительница оскорбила его, он схватил кухонный нож и два раза ударил им женщину в спину. После того, как нож погнулся, он взял ножницы и дважды ударил ими в грудную клетку женщины, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, это нападение мужчина совершил через 2 дня после условного осуждения за аналогичное преступление. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU