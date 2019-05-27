В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконное использование бренда Lada

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-27T16:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области привлекли к ответственности компанию «Самара-Экспорт» (ранее «Лада-Экспорт»), которая нарушила закон о защите о конкуренции. Как выяснилось, фирма, которая занимается продажей автодеталей, незаконно использовала в доменном имени и адресе электронной почты обозначение Lada, сходное с товарным знаком тольяттинского АВТОВАЗа.

- ПАО «АВТОВАЗ» не представляло ООО «Лада-Экспорт» права на использование товарных знаков «Lada» и «Лада». В связи с этим в отношении компании были возбуждены 2 дела, - сообщили в управлении ФАС по Самарской области.

ООО «Лада-Экспорт», которая в ходе рассмотрения дела сменило название на «Самара-Экспорт», признали виновным и назначили штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Кроме того, директора фирмы оштрафовали еще на 24 тысячи рублей. Недавно компания полностью оплатила все штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU