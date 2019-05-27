2019-05-27T17:00:21+03:00
Спорт

Зампред «Роснано» Владимир Аветисян – на вопрос о спонсировании «Крыльев Советов»: «Зачем заниматься тем, чего у нас нет?»

Самарский предприниматель отказался помочь футбольному клубу деньгами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Большую часть денег «Крылья» получают из бюджета региона, однако в клубе неоднократно заявляли о планах снизить долю бюджетных средств.Большую часть денег «Крылья» получают из бюджета региона, однако в клубе неоднократно заявляли о планах снизить долю бюджетных средств.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Заместитель председателя «Роснано» и владелец «Волгопромгаза» Владимир Аветисян высказался по поводу возможного спонсирования «Крыльев Советов». О том, чтобы помочь футбольному клубу деньгами, у предпринимателя спросили после того, как «Крылья» проиграли ЦСКА 0:6. Аветисян ответил, что ему хватает и баскетбола и что зачем заниматься тем, чего у нас нет?

- Зачем заниматься тем, чего у нас нет? У нас много чего есть, но двух вещей точно нет – футбола и рок-н-ролла. Как в анекдоте про проклятое место. Нам есть чем гордиться по-настоящему и есть над чем работать, - написал Аветисян в Фейсбуке.

Напомним, большую часть денег «Крылья» получают из бюджета региона, однако в клубе неоднократно заявляли о планах снизить долю бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре и области ожидается потепление
Центробанк нашел факты вывода активов одного из банков Тольятти
Самарцам покажут бронекатер времен Великой Отечественной войны
В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконное использование бренда Lada
Самарцы заметили на реке под Кировским мостом пятно из нефтепродуктов
Житель Жигулевска напал с ножом и ножницами на оскорбившую его возлюбленную
Стало известно, когда подведут итоги конкурса на пост министра культуры Самарской области
В Тольятти полицейские ищут женщину, которая избила на улице свою маленькую дочь
Тольяттинка Диана Анкудинова выиграла гран-при музыкального шоу «Ты супер!»
В самарскую ракету «Союз-2.1б» при старте с космодрома Плесецк ударила молния
В Самаре на Московском шоссе автобус вылетел на газон после столкновения с легковушкой
Осталось семь дней: в Самарской области приближается переход с аналогового на цифровое ТВ
Шоу воздушных змеев, «Корабль толерантности» и опера на набережной: появилась подробная программа «ВолгаФеста» в Самаре
Стало известно время начала стыкового матча «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» 30 мая
«Ростелеком» 1 июня отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов
Шестеро лидеров баскетбольной «Самары» продлили контракты с клубом
АВТОВАЗ срочно отзывает автомобили Lada XRAY Cross
Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Самаре превысил 120 млрд рублей
В Самаре неизвестный в маске и с гранатой ворвался в банк и требовал отдать ему 3 миллиона рублей
В Самаре на Московском шоссе велосипедист угодил под колеса иномарки
В Самарской области рыбаки выловили в пруду двух огромных сомов