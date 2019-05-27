Зампред «Роснано» Владимир Аветисян – на вопрос о спонсировании «Крыльев Советов»: «Зачем заниматься тем, чего у нас нет?»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-27T17:00:21+03:00

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Заместитель председателя «Роснано» и владелец «Волгопромгаза» Владимир Аветисян высказался по поводу возможного спонсирования «Крыльев Советов». О том, чтобы помочь футбольному клубу деньгами, у предпринимателя спросили после того, как «Крылья» проиграли ЦСКА 0:6. Аветисян ответил, что ему хватает и баскетбола и что зачем заниматься тем, чего у нас нет?

- Зачем заниматься тем, чего у нас нет? У нас много чего есть, но двух вещей точно нет – футбола и рок-н-ролла. Как в анекдоте про проклятое место. Нам есть чем гордиться по-настоящему и есть над чем работать, - написал Аветисян в Фейсбуке.

Напомним, большую часть денег «Крылья» получают из бюджета региона, однако в клубе неоднократно заявляли о планах снизить долю бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU