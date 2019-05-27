В Самаре и области ожидается потепление
Но возможны и дожди
Еще немного и в городе установится летняя жараФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области установится поле высокого атмосферного давления, а температура воздуха поднимется до 30 °C. Об этом сообщают синоптики Приволжское УГМС.
Вечер 27 мая и сутки 28 мая на регион повлияют фронтальные разделы. Так, возможны пройдут кратковременные и грозы с порывами ветра 15-18 м/с. В ночное время температура воздуха опустится до 10-15 °C. Днем термометры покажут 22-27 °C.
29 и 30 мая в Самарскую область придет жаркая погода. Синоптики дают прогноз о переменной облачности, отсутствие осадков, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с и температуру воздуха 25-30 °C.
ИСТОЧНИК KP.RU