В Самаре и области ожидается потепление

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-27T19:05:16+03:00

Еще немного и в городе установится летняя жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но возможны и дожди

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В Самарской области установится поле высокого атмосферного давления, а температура воздуха поднимется до 30 °C. Об этом сообщают синоптики Приволжское УГМС.

Вечер 27 мая и сутки 28 мая на регион повлияют фронтальные разделы. Так, возможны пройдут кратковременные и грозы с порывами ветра 15-18 м/с. В ночное время температура воздуха опустится до 10-15 °C. Днем термометры покажут 22-27 °C.

29 и 30 мая в Самарскую область придет жаркая погода. Синоптики дают прогноз о переменной облачности, отсутствие осадков, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с и температуру воздуха 25-30 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU