В Сызрани женщина с ножом устроила драку на глазах ребенка

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-27T20:27:46+03:00

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Очередные странные новости приходят из Сызрани. В понедельник, 27 мая. Там средь бела дня в Юго-Западном районе некая женщина устроила кровавую поножовщину возле одного из ТЦ. Об этом сообщает местный портал mysyzran.ru, со ссылкой на очевидцев.

- Неадекватная дама орала на мужчину и нападала на него с ножом, - рассказывает один из свидетелей. – Мужик пытался защититься, но она ударила его в голову ножом. После этого она принялась за машину, тыкая в нее ножом со всех сторон.

Отметим, что за всей безобразной сценой наблюдал маленький ребенок, находившийся в коляске. Женщина кричала, чтобы ей вернули ее вещи, после чего вместе с коляской скрылась

О состоянии потерпевшего и причинах конфликта пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU