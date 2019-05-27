В Сызрани женщина с ножом устроила драку на глазах ребенка
Очередные странные новости приходят из Сызрани. В понедельник, 27 мая. Там средь бела дня в Юго-Западном районе некая женщина устроила кровавую поножовщину возле одного из ТЦ. Об этом сообщает местный портал mysyzran.ru, со ссылкой на очевидцев.
- Неадекватная дама орала на мужчину и нападала на него с ножом, - рассказывает один из свидетелей. – Мужик пытался защититься, но она ударила его в голову ножом. После этого она принялась за машину, тыкая в нее ножом со всех сторон.
Отметим, что за всей безобразной сценой наблюдал маленький ребенок, находившийся в коляске. Женщина кричала, чтобы ей вернули ее вещи, после чего вместе с коляской скрылась
О состоянии потерпевшего и причинах конфликта пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU