2019-05-27T20:26:52+03:00
Происшествия

В Самарской области спасателям пришлось доставать котенка из недр «Ситроена»

Усатый, но не полосатый залез под капот
Кирилл КАРИМОВ
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Котенок сегодня празднует второй день рожденияКотенок сегодня празднует второй день рождения
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Забавное происшествие в понедельник, 27 мая произошло в Тольятти. Там работникам Центра гражданской защиты пришлось доставать из под капота «Ситроена» котенка.

Владелец машины заметил, что дело неладное на ходу прямо на одной из оживленных улиц Тольятти. Остановившись на обочине, он быстро обнаружил, что под капота мяучет кот. Выманить пушистика самостоятельно ему не удалось. И тогда он вызвал спасателей.

- Повезло котенку, был бы менее внимательный автомобилист, то погиб бы, - рассказывает один из свидетелей спасательной операции.

Как утверждают очевидцы, после чудесного спасения, серый кот нашел новый дом.

В Тольятти спасли котенка из под капота иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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