2019-05-27T21:37:58+03:00
Происшествия

Специалистов Роспотребнадзора заподозрили в запугивании тольяттинских предпринимателей, чтобы те несли им деньги

Сейчас возбуждено уголовное дело
Кирилл КАРИМОВ
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Размер суммы не разглашаетсяРазмер суммы не разглашаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти прокуратура выявила факт воспрепятствования законной предпринимательской деятельности двум индивидуальным предпринимателям со стороны специалистов Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Из материалов следствия известно, что главный специалист-эксперт управления регионального Роспотребнадзора и главный специалист территориального отдела управления регионального Роспотребнадзора, действовали по предварительному сговору. Они хотели воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности двух ИП и осуществили незаконное вмешательство в их финансово-хозяйственную деятельность путем их принуждения к передаче денежных средств за то, чтобы не проводить внеплановые проверки.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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